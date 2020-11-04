«Злюсь на свою беспомощность»: у Тодоренко произошел нервный срыв на «Ледниковом периоде»

Как отметила телеведущая, она просто сильно устала от непривычных физических нагрузок.

Телеведущая Регина Тодоренко в Instagram заявила, что для нее участие в проекте «Ледниковый период» — это каторжный труд. За последнее время она очень сильно устала от непривычных физических нагрузок. Сейчас ей просто хочется нацепить на себя наручники.

«И ругалась, и плакала, и орала от бессилия, и попробовала расслабиться, и старалась получать удовольствие от катания, но ничего не смогло заставить мое тело собраться. Расстраиваюсь ли я? Конечно. А еще я злюсь на свою беспомощность. Тешит лишь одно – сосиска в тесте в столовой «Лужников».

Регина Тодоренко

«Регина, все получится. Главное, пережить эти эмоции. Ну ты в катании реально перепрыгнула выше себя на три головы. Прогресс за пять программ нереален. Люди годами учатся делать то, что ты демонстрируешь сейчас», «Вы умничка и вы все сможете. Я болею за вашу пару!» — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что на шоу «Ледниковый период» Регина Тодоренко встала в пару с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Ее муж музыкант Влад Топалов катается с олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных.