Домашние тренировки: Роман Костомаров нашел замену Регине Тодоренко

Участники юбилейного сезона шоу «Ледниковый период» тренируются уже более двух месяцев. А первый выпуск телеверсии проекта прошел в эфире Первого канала в минувшую субботу, 3 октября.

Каждую неделю пары, которые формировались из профессиональных фигуристов и звезд шоу-бизнеса, будут представлять зрителями новые номера. Именно поэтому они тренируются практически без перерывов. А некоторые – даже дома.

Так, олимпийский чемпион Роман Костомаров, который выступает на льду с телеведущей Региной Тодоренко, показал свои домашние тренировки. Пару ему составила дочь Анастасия. Видеороликом спортсмен поделился в своем Instagram.

«Пока Регина Петровна не катается, я даже дома работаю над новым номером и поддержками. Дочуля мне в помощь!», — написал Костомаров.

Настя – дочь Романа Костомарова и фигуристки Оксаны Домниной. Девочка родилась в 2011 году, когда спортивные родители еще не были в официальном браке. Позже они даже расходились, но в 2014 году Роман все-таки сделал предложение Оксане. Спустя два года в семье родился сын Илья.

Накануне Тодоренко призналась, что перед первым выступлением на Первом канале у нее дрожали руки и ноги, а также случился нервный тик. Из-за волнения у телеведущей начал дергаться глаз.