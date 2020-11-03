По стопам бабушки: внучка Ларисы Долиной стала заниматься музыкой под опекой отца Юлии Началовой

В одном из последних выпусков программы «Привет, Андрей!» певица Лариса Долина выступила со своей внучкой Александрой. Несмотря на то что артистка со всей строгостью подходит к своим ученикам, Долина не стала заниматься с родственницей. Родители Александры сообщили, что обучать дальнейшему вокальному мастерству девочку будет поэт-песенник и композитор Виктор Началов.

По словам дочери Долиной, Ангелины, близкий друг семьи увидел в маленькой Саше талант своей дочери Юлии.

«Преемственность поколений. Дядя Витечка, очень вас люблю, спасибо!» — написала Ангелина Миончинская в своем микроблоге.

Отметим, что внучка Долиной занимается пением с ранних лет. И в свои девять уже довольно уверенно чувствует себя на одной сцене с народной артисткой России. Вместе со знаменитой бабушкой Саша недавно исполнила хит композитора Виктора Резникова «Домовой».

Малышка выбрала для выступления яркую розовую юбку и переливающийся пиджак с пайетками. Сама Долина предстала в узких кожаных брюках и пиджаке в полоску. А в качестве обуви Лариса Александровна отдала предпочтение черным ботильонам с острым носом на квадратном каблуке.