«Если у человека проснется совесть, то хорошо»: отец Началовой высказался о Фролове

Отец скончавшейся год назад певицы Юлии Началовой Виктор в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что вопрос с квартирой его дочери по-прежнему завис в воздухе. Половина жилья принадлежит бывшему бойфренду певицы хоккеисту Александру Фролову. От своей доли отказываться он не собирается.

«Ужасно терять таких молодых и красивых. Тяжело хоронить своих детей. Дочь Вера живет с нами сейчас. Тема с квартирой очень непорядочная. Если у человека проснется совесть, то хорошо. Если нет, то будем судиться. Я сейчас о памятнике больше беспокоюсь. Его поставят в мае. Скромненько, но со вкусом. Помочь готовы многие, но как-то неудобно нам брать деньги. Стараемся на свои все сделать». Виктор Началов

Пиар-директор исполнительницы Анна Исаева добавила, что Вера Алдонина учится прекрасно в школе. Выиграла несколько олимпиад.

«У родителей тяжелые времена. Они закрылись. Им сейчас тяжело. Им хочется побыть одним, в своей семье. История с Фроловым на том же уровне. Он не хотел деньги. Квартиру хочет. В квартире все так же, как было при жизни Юли», — отметила она.

Известно, что Фролову сейчас принадлежит по-прежнему половина квартиры Началовой. Это подтверждают адвокаты. Любопытно, что все коммунальные услуги оплачивает семья Началовой.