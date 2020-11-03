«Прическа и макияж – явно перебор»: бьютимейкер оценила новый стиль Долиной

65-летняя Лариса Долина неожиданно для своих поклонников резко сменила имидж, звезда стала примерять современные наряды и смелые сочетания, экспериментируя с образами.

В ее гардероб вошла трендовая маскулинная обувь на тракторной подошве, асимметричные силуэты и модные укладки. При этом часто звезда предстает в актуальных монохромных нарядах, отдавая предпочтение черному.

Один из таких образов певицы недавно обнародовала ее дочь Ангелина Мончинская, выложив снимок в личном блоге. Народная артистка запечатлена в гримерной после выступления, примерив шелковый комбинезон и любимый вариант ботинок. Лук Ларисы Долиной для портала Teleprogramma.pro прокомментировала бьютимейкер-стилист Марина Корабель. Эксперту понравился наряд любимицы публики, но вот прическу и макияж она сочла слишком яркими.

«Глядя на фото, у меня сразу возник вопрос — это образ для Хеллоуина?! Прическа и макияж – явно перебор. Только, конечно, если это и правда не на Хеллоуин. Макияж слишком утрированный и прическа могла бы иметь место при наличии более сдержанного макияжа. И то я бы порекомендовала, если хочется такую текстуру, в данном случае собрать волосы в низкий небрежный хвост или пучок, так было бы более гармонично», — сказала Марина.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других.