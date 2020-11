«Прическа и макияж – явно перебор»: бьютимейкер оценила новый стиль Долиной

View this post on Instagram

Группа БУРИТТО и ЛА🙏🏻❤️🖤 #КАПКАН такая крутая песня и именно сейчас . Все в жизни происходит вовремя, даже если кажется иначе) трек уже на всех носителях, включая айтюнс) сохраню в шапке😉 фото энд бьюти кредит @ulybka my love❤️