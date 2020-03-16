«Ты все видишь и слышишь, Юля»: отец Началовой трогательно обратился к покойной дочери

Год назад умерла Юлия Началова, небольшая ранка на ноге привела к абсцессу, из-за которого остановилось сердце звезды.

В память о дочери папа Юлии опубликовал книгу «Юлия Началова. Письма отца к дочери». Она построена на прямом обращении к наследнице от лица Виктора Васильевича.

«Юля, на твоей могиле много цветов и твой улыбающийся портрет. По-прежнему толпятся люди. Еще бы! Теперь, после смерти, ты вдруг стала их кумиром. Люди, люди… Почему при жизни вы завидуете человеку, ищете в нем изъяны, собираете сплетни? А после смерти объявляете этого же человека почти святым», — процитировал произведение сайт КП.

Папа певицы попросил Юлию не беспокоиться из-за тех, кто зря тревожит ее память, ведь у нее есть близкие ей люди, и они искренне берегут память о ней.

«Ты ведь все видишь и слышишь, Юля?» — обратился папа звезды к дочке.

Виктор Васильевич поведал, что наследница Началовой Вера пишет ей письма. И делает это до сих пор. Девочка уверена, что певице сейчас хорошо и живет она среди ангелов, поющих вместе с ней песни.

Ранее мы писали о последних мгновениях жизни певицы. Отец звезды рассказал, как он с женой встретил это трагическое известие.