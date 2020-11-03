«Идеальное сочетание»: Алсу в укороченных брюках и толстовке с капюшоном предстала дома

Алсу в этом году отметила 37-летие. Певица не устает восхищать поклонников своим моложавым видом. Для многих она также давно стала иконой стиля. Девушка продумывает каждый свой образ до мелочей. На сцене она чаще всего предстает в вечерних платьях. Каждый раз артистка переживает, чтобы они не были слишком короткими, так как она многодетная мама и не хочет выглядеть вульгарно.

А после карантина Алсу полюбила более молодежные образы. Если раньше она постоянно носила джинсы, то теперь закупилась демисезонными костюмами разных цветов. Певица порой одевается в одном стиле с дочками Микеллой и Сафиной. При этом для важных встреч или светских раутов она выбирает рубашки и брюки. А накануне артистка поделилась домашним фото. Она позировала, сидя на полу, в костюме небесного цвета.

Укороченные брюки с лампасами позволили ей показать загорелые щиколотки, а толстовка с капюшоном смотрелась объемно, делая свою обладательницу еще стройнее.

«С приходом холодов, да и вообще в связи со сложившейся ситуацией в стране (и в мире), стараемся сейчас проводить больше времени дома. Любимые детки, интересные книги и фильмы, горячий чай и теплый плед — это идеальное сочетание, не так ли? Кстати, обратила внимание на то, как сильно отопление влияет на качество кожи (очень сушит), воздуха и даже волос», — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что она прекрасно выглядит. Многие удивились тому, что даже дома певица одета с иголочки. Они уверены, что девушка старается ради мужа Яна Абрамова. «Какая нежнятинка», «Такую красавицу обнимать и целовать хочется!», «Очень красивый костюм», «Прекрасная Алсу», «Красивая невероятно», — прокомментировали пост подписчики.