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«Лежим»: Полина Гагарина в алом платье в пол запечатлелась в постели с мужчиной

Певица показала, как проходят ее будни. Свежие кадры с артисткой удивили ее поклонников.

«Лежим»: Полина Гагарина в алом платье в пол запечатлелась в постели с мужчиной
Полина Гагарина. Фото: Globallookpress.com

Полина Гагарина в этом году пережила не только карантин, но и развод со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Певица долгое время скрывала разлад в семье. Позже она пояснила, что не хотела пиариться на этой теме. Теперь артистка сама воспитывает сына Андрея от первого брака и трехлетнюю дочку Мию. Гагарина старается посвящать им все свободное время. При этом успевает регулярно заниматься спортом и активно строить карьеру.

По мнению поклонников, Полина похорошела за последние месяцы. Недавно певица отправилась покупать новые наряды для выступлений. Платья подчеркивали ее стройную фигуру. Продавцы даже отметили, что талия у нее словно 50 см. Примечательно, что вскоре бывший муж артистки намекнул, что ему нравятся девушки с формами, и именно такую девушку он скорее всего будет искать себе в жены.

Похоже, что Гагарина наслаждается тем, что делает и как выглядит в настоящий момент времени. Она в свое время обладала нестандартной фигурой, но приложила усилия, чтобы похудеть. А на очередных съемках певица предстала в алом платье в пол. Она показала, как лежит в постели с мужчиной. Это был оператор, который в руках держал камеру.

«Лежим», — констатировала она.

Полина была почти без макияжа, а ее волосы были растрепанны. Девушка удивила поклонников таким видео. Многие решили, что она иронизирует. При этом красота певицы вновь сразила фанатов. «Поля, ты чудо», «Как тебе идет алый», «С мужчиной в постели, очень интересно», «Какой грациозный оператор», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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