«Талия 50 см»: Полина Гагарина подчеркнула фигуру бархатным платьем-бюстье в пол

Певица наведалась в бутик, где решила примерить несколько вечерних нарядов. Работники салона поразились тому, какая она хрупкая.

Полина Гагарина недавно рассталась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Примечательно, что певица первое время никому ни о чем не рассказывала, а в интервью лишь подтвердила, что развелась. Теперь девушка сама заботится об их общей дочке Мие, а также о сыне Андрее от первого брака. Более того, она не впала в депрессию, а стала еще больше работать над собой. Артистка теперь еще больше тренируется, а на съемках постоянно предстает в женственных нарядах.

Отметим, что с наступлением осени Полина стала утепляться. Накануне она предстала на съемках в длинном пуховике. А вот на шоу «Голос» певица предстает в кокетливых платьях или комбинезонах. Похоже, что девушка решила пополнить коллекцию нарядов. Она отправилась в бутик, где перемерила несколько вечерних платьев. Для начала Гагарина облачилась в элегантное платье миди с корсетом из тонкой ткани и ниспадающими рукавами. Юбка была выполнена из черного шелка и позволяла открыть щиколотки.

«Красота неземная! Но мы все сделаем, как нада», — отметила портниха.

Затем певица примерила один из своих любимых фасонов. Короткое платье с асимметричным верхом. Она покрасовалась у зеркала, рассматривая открытую спину.

«Как красиво. Пол песни спиной, пол песни анфас», — замечталась блондинка.

Однако следующее платье сразило даже сотрудников магазина. Полина облачилась в черное платье-бюстье из бархата. Наряд идеально сел на ее фигуру и подчеркнул женственные формы.

«У меня такая талия! Талия 50 см», — отметила певица. «Она, мне кажется, такая и есть», — заявила портниха. «Нет, кстати. Я стремлюсь», — ответила Гагарина. «Ой, извини, 57. Я забыла», — с иронией сказала ей женщина.

В довесок ко всему, артистка решила примерить еще одно платье черного цвета со шлейфом. Оно было выполнено из атласа и облегало фигуру девушки. По всей видимости, без покупок она не ушла.