Стильно утеплилась: Гагарина в джинсах скинни и длинном пуховике отправилась на съемки

Полина Гагарина не привыкла пиариться на личной жизни. В этом году она тихо и мирно разошлась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. От брака со звездным фотографом у нее подрастает трехлетняя дочка Мия, а от первого союза есть сын Андрей. Не удивительно, что после карантина девушка с головой ушла в работу. Она теперь главный кормилец в семье. При этом девушка продолжает усердно тренироваться, поддерживая форму.

Гагарина в 33 года обладает стройной фигурой. На сцене она всегда предстает в женственных образах. Чаще всего певица наряжается в платья, но порой ей импонируют и комбинезоны. А вот в обычной жизни ее наряды максимально удобные и комфортные. Так, на очередных съемках девушка предстала в джинсах скинни и алом жакете. Когда ей пришлось выйти на улицу, она накинула поверх наряда длинный пуховик бежево-серого оттенка.

«Вы ждете каких-то умных фраз, изречений, цитат великих людей, но нет», — отметила звезда, направляясь на улицу.

Оказавшись рядом с жилыми домами Полина решила запеть, делая вид, что играет в шекспировской постановке. Певица эмоционально исполнила:

«Чего вы ждете от меня? Чего вы ждете?!» — произнесла она.

Коллеги по съемка отметили, что девушка явно перебудила полдома. А вот поклонники восхитились ее осенний образом. По всей видимости, Гагарина утеплилась, чтобы не заболеть, так как в столице заметно похолодало.