«Я ни на что не намекаю»: Полина Гагарина в платье-бюстье с корсетом подчеркнула фигуру

Полина Гагарина с недавних пор стала свободной девушкой. 33-летняя певица развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Причины разлада в семье она не озвучила. Более того, девушка до последнего не комментировала слухи о расставании. По ее словам, пиара на личной жизни она делать не собирается. Теперь артистка заботится о дочке Мии и сыне Андрее от первого брака сама. При этом девушка не теряет позитивного настроя.

Гагарина много путешествует, но осенью сосредоточилась на работе. Певица активно снимается в разных проектах, включая шоу «Голос». Каждый раз она предстает на публике в новых нарядах. Накануне девушка поднялась на сцену в белом платье в пол с мерцающим эффектом. Теперь весь день Полина провела на съемках, где ее долго гримировали, но в итоге она облачилась в необычный и женственный наряд.

Артистка предстала в платье-бюстье с корсетом с прозрачными вставками. Черный вверх выделялся за счет юбки из желтого атласа. Наряд подчеркнул ее фигуру и в особенности бюст.

«Я ни на что не намекаю. Просто хочу сказать, что „да“, я решилась, я сделала это», — стала делится блондинка. «Накачала губы?» — уточнила визажист. «Не только губы. Тут фокус не на губах совсем», — пояснила Полина, поправляя декольте.

Поклонники оценили юмор певицы. Как известно, она похудела несколько лет назад, После этого ее формы стали очень скромными, за что ее не раз критиковали хейтеры. Однако сама девушка продолжает заниматься спортом и довольна тем, как выглядит.