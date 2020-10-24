На стиле: Галкин запечатлел домашнюю Пугачеву в белом платье-футболке

Максим Галкин и Алла Пугачева счастливы в браке и воспитывают двоих детей – близнецов Лизу и Гарри. Ребятам уже по семь лет, они первоклассники и с удовольствием посещают школу. Но не прочь и повеселиться, как и все их сверстники.

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Накануне Галкин показал, как смешит любимое семейство в роли лошадки. Он снял на видео Лизу и Гарри за ужином, а также свою жену Аллу, которая позировала рядом с сыном Гарри. Мама не отходила от мальчика, нежно его целовала в макушку и гладила по голове. Примадонна в качестве домашней одежды предпочла белое платье-футболку с лампасами и принтом на груди – довольно стильное и молодежное одеяние, не сковывающее движений.

Кстати, у дочки Пугачевой, модницы Лизы есть аналогичное платье. Его девочка получила в подарок на день рождения и, примерив, устроила настоящее дефиле.