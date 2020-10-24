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«Буду изображать лошадку»: Галкин развеселил Лиза и Гарри за обедом

Юморист показал моменты из семейной жизни в своем Instagram.

«Буду изображать лошадку»: Галкин развеселил Лиза и Гарри за обедом
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина всегда весело. Даже из обычного обеда юморист может сделать веселое времяпрепровождение. На этот раз он решил изобразить лошадку, пока Лиза и Гарри ели гречневую кашу. А Примадонну попросил аккомпанировать ложками. Видеороликом поделился в своем Instagram.

«Мама будет барабанить, а я буду изображать лошадку», — сказал Галкин, чем вызвал смех у всего семейства.

А Лиза тем временем решила провести ликбез по правильной пище.

«Гречневая каша – правильная еда. Надо есть ее на ужин или на обед, но не очень часто», — сказала звездная наследница.

Максим Галкин часто делится со своей многомиллионной армией подписчиков семейными видеороликами. Недавно шоумен показывал, как Лиза играет на рояле и изучает французский язык. Напомним, что в этом году дети Аллы Борисовны и Максима пошли в первый класс.

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