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«Вечерненькое»: Лиза Галкина в белом платье-футболке вызвала восхищение у отца

Девочка примерила обновку, которую ей подарили ко дню рождения.

«Вечерненькое»: Лиза Галкина в белом платье-футболке вызвала восхищение у отца
Максим Галкин с Лизой. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина 18 сентября именинники. Двойняшкам Гарри и Лизе исполняется 7 лет. С самого утра ребята принимают поздравления и подарки, а также радуют маму с папой своей непосредственной реакцией на сюрпризы.

Моднице Лизе подарили белое платье-футболку. Девочка поспешила примерить наряд сразу же и вышла к родным, чтобы похвастаться. Когда она появилась перед папой, он не смог сдержать восхищения от красоты.

«Ну вот, вечерненькое платьице, которое я сейчас надела. Я сначала думала, что это майка, а это платье!» — стала объяснять девочка.

«Чудесно!» — с восторгом заметил отец.

Девочка примерила обновку с белыми носочками и сандаликами. Получился праздничный образ, модный и очень современный.

Кстати, ранее стало известно, какие подарки именинникам подарили звездные родители.

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