«Вечерненькое»: Лиза Галкина в белом платье-футболке вызвала восхищение у отца

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина 18 сентября именинники. Двойняшкам Гарри и Лизе исполняется 7 лет. С самого утра ребята принимают поздравления и подарки, а также радуют маму с папой своей непосредственной реакцией на сюрпризы.

Моднице Лизе подарили белое платье-футболку. Девочка поспешила примерить наряд сразу же и вышла к родным, чтобы похвастаться. Когда она появилась перед папой, он не смог сдержать восхищения от красоты.

«Ну вот, вечерненькое платьице, которое я сейчас надела. Я сначала думала, что это майка, а это платье!» — стала объяснять девочка. «Чудесно!» — с восторгом заметил отец.

Девочка примерила обновку с белыми носочками и сандаликами. Получился праздничный образ, модный и очень современный.

Кстати, ранее стало известно, какие подарки именинникам подарили звездные родители.