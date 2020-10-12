«Опасно!»: Пугачева в платье-рубашке со шлейфом и чулках похвасталась стройными ногами

Алла Пугачева в этом году отпраздновала свое 71-летие. На сцену легенда отечественной эстрады не выходит уже давно, и фанатам лишь остается пересматривать архивные видео с любимой певицей. На страничке, которую ведут преданные поклонники Примадонны, появилось видео, на котором артистка выступает с песней «Отдыхай» и поет:

«Не ходите, мальчики, вечером одни. Опасно!» — убеждает Примадонна.

При этом фигуре Аллы Борисовны можно только позавидовать. Еще бы! Артистка давно постройнела и может себе позволить мини. На видео певица выступает в голубом платье-рубашке свободного кроя, длины мини, с эффектным шлейфом сзади. Акцент на стройных ногах еще более усилили чулки.

«Супер, озорная», «Браво», «Молодец», «Озорно и женственно!», «Хороша!», «Модно… Молодец Аллочка… Всегда учусь у нее», «Супер!» — не скупятся на комплименты фолловеры.

В жизни Алла Борисовна предпочитает молодежный стиль в одежде. И регулярно позирует для мужа, шоумена Максима Галкина, в стильных джинсах, мини-юбках и озорных платьях.