Встреча моделей: Водянова в массивных ботинках и пальто сводила на выставку Кафельникову

Наталья Водянова с недавних пор стала женой миллиардера Антуана Арно. Он не просто бизнесмен, а сын одного из богатейших людей на планете Бернарда Арно, который является президентом компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy. Модель уже давно прозвали нижегородской Золушкой. Она попала в Париж в 17 лет и смогла построить превосходную карьеру на подиуме. Теперь девушка дружит с именитыми модельерами и владеет благотворительным фондом «Обнаженные сердца».

Примечательно, что от пышной свадьбы Наталья пока отказалась из-за пандемии. По всей видимости, и медовый месяц был отложен. Последние недели манекенщица активно посещала модные показы: на днях Водянова увиделась с подругой Алисой Вольской, а теперь неожиданно уделила внимание Алесе Кафельниковой.

Они решили посмотреть выставку, которая проходит в здании фонда Louis Vuitton, которым владеет свекр Натальи. Для такого случая жена Антуана выбрала стильный и лаконичный образ. Девушка облачилась в черное пальто, массивные ботинки и брюки-шаровары. Она не забыла про защитную маску. Кафельникова тоже отдала предпочтение тренчу, только серого оттенка. Водянова рассказывала о своих познаниях в живописи и арт-искусстве.

Отметим, что модель была без макияжа, а волосы она собрала в небрежный пучок. В обычной жизни возлюбленная французского бизнесмена часто отказывается от косметики. Так, девушка выглядит еще моложе. Ее порой даже принимают за сестру ее старших детей — сына Лукаса и дочки Невы. Добавим, что для Кафельниковой встреча с мировой знаменитостью — это большая удача. Девушка постепенно появляется на показах именитых кутюрье и Наталья может помочь ей с карьерой.