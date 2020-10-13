В домашней обстановке: 38-летняя Водянова без макияжа и в трендовых кюлотах встретила друзей

Наталья Водянова в начале года переехала в просторный особняк в Париже. Раньше она жила в квартире, но дом куда больше подходит для жизни с пятью детьми. А этой осенью модель вышла замуж за Антуана Арно. Поклонники пары ждали этого девять лет. Примечательно, что пышную свадьбу девушка перенесла из-за коронавируса, а вот в ЗАГС все же отправилась. Теперь молодожены наслаждаются новым статусом.

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Вместо медового месяца Водянова целую неделю посещала модные показы. Порой ее сопровождал возлюбленный. А вот выходные девушка всегда посвящает детям. У нее есть сын Лукас, дочка Нева, и еще один наследник Виктор от прошлых отношений. Нынешнему избраннику она подарила сыновей Романа и Максима. На днях она сводила их в музей, где ребята увидели картины современных художников. А вечер завершился приемом гостей.

В особняке Натальи еще не было большого количества гостей. Из-за карантина она только недавно стала выходить в свет и видеться с друзьями. На этот раз у нее дома побывал фокусник, а также музыкант. Модель встретила их в трендовых бордовых кюлотах и носках в тон. Укороченный джемпер в полоску дополнял стильный домашний образ. Девушка была без макияжа и с распущенными волосами.

В соцсети она показала, как распаковывает подарки. Один из друзей преподнес ей коробку и лист с нотами. «Как красиво», — восхитилась Водянова. Позже мужчина сыграл на рояле, который стоит у нее в гостиной. Модель была очарована его мастерством. За происходящим также наблюдали Лукас и Нева, а вот младших детей рядом не было.

«Он был самым любезным гостем и предложил нам музыкальное произведение, написанное специально для этого случая. Арша, спасибо тебе за этот прекрасный подарок», — написала звезда.

А поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие отметили, что у нее уточенная красота. «Какая же вы стильная, Наташа! Все прекрасно, движения, лицо, фигура!», «Какой звук, какой рояль! Какая вы утонченная», «Так мило и трогательно», — прокомментировали пост подписчики.