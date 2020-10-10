Водянова в платье из сливочного шифона и ультрамариновом тренче отметилась на улицах Парижа

Наталья Водянова недавно сыграла долгожданную свадьбу. Спустя девять лет совместной жизни она сочеталась браком со своим избранником Антуаном Арно. Французский бизнесмен является сыном одного из богатейших людей планеты Бернарда Арно. влюбленные живут в Париже и воспитывают пятерых детей, но лишь двое из них общие, а еще трое наследников у девушки от прошлых отношений.

Из-за пандемии коронавируса Наталья отложила пышное торжество. Более того, после росписи в ЗАГСе пара не поехала в медовый месяц. Зато модель смогла посетить все важные показы, которые прошли в рамках французской Недели моды. Несколько раз девушку сопровождал новоиспеченный муж. Водянова в свою очередь демонстрировала стильные образы. Она отметилась и в белом мини-платье, и платье-сорочке с песочным пальто.

А накануне девушку заметили на улицах Парижа. Она гуляла в легком платье из струящегося сливочного шифона. Поверх модель накинула тренч ультрамаринового цвета и дополнила его массивными ботинками, а также сумкой Louis Vuitton. Образ звезды оценил дизайнер и друг модели Ирины Шейк — Риккардо Тиши. Он признался, что в восторге от наряда девушки и ее красоты.

«Люблю тебя. Как мне нравятся твои голубые глаза», — написал Тиши.

Поклонники тоже оценили осенний аутфит девушки. Многие одарили ее комплиментами и сравнили ее глаза с сапфирами. Примечательно, что рядом с ней не было ни мужа, ни детей.