Уикенд с семьей: Водянова запечатлела повзрослевшую дочку в укороченных джинсах и джемпере

Модель поделилась кадрами, на которых осматривает картины со своими старшими наследниками. Поклонники поразились тому, как выросли Лукас и Нева.

Наталья Водянова недавно расписалась в парижской мэрии с Антуаном Арно. Поклонники модели ждали этого события девять лет. К слову, пара планировала устроить пышный праздник с банкетом, танцами и тортом, но мероприятие пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Также девушка не поехала в медовый месяц. По всей видимости, она решила, что лета, проведенного в Сен-Тропе с возлюбленным и детьми, достаточно.

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Этой осенью Наталья также активно посещала модные показы, которые прошли впервые после карантина. Некоторые из них прошли в онлайн формате, но многие дизайнеры рискнули устроить шоу по-старинке, вживую. Это позволило модели впервые выйти в свет с Арно в качестве молодоженов. Многодетная мама демонстрировала стильные образы. Она облачалась в струящиеся платья, плащи и жакеты. А вот выходные Водянова всегда посвящает своим детям.

На этот раз девушка сводила старших наследников Лукаса и Неву в музей. Она старается им прививать любовь не только к музыке, но и другим видам искусства. 18-летний парень предстал в джинсах и клетчатой рубашке. Поклонники заметили, что он очень вырос и уже перерос маму. А вот Нева облачилась в укороченные джинсы молочного оттенка и синий джемпер. Свои длинные волосы она собрала в хвост. 14-летняя девочка тоже старалась оценить работы художников.

Поклонники восхитились дружной семьей. К слову, лишь младших сыновей — Максима и Романа модель родила от нынешнего мужа. А Лукас, Нева и и их брат Виктор были рождены в первом браке девушки с аристократом Джастином Портманом. Примечательно, что Арно любит всех детей Натальи, как родных.