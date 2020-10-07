Лера Кудрявцева в зауженных джинсах и ярко-розовой толстовке предстала на детской «Новой волне»

Телеведущая приехала в Крым, чтобы провести популярный музыкальный конкурс. После репетиции она отправилась ужинать с друзьями.

Лера Кудрявцева привыкла много работать. Она в этом году отмечает 25 лет работы на телевидении. Девушка успевает вести не только ТВ-передачи, но и часто становится ведущей корпоративов и праздничных мероприятий, а также концертов. Много лет она вела «Премию «Муз-ТВ», а также «Песню года», «Новую волну» и другие мероприятия. Недавно Ксения Собчак отметила, что стиль ее коллеги изменился. Она раскритиковала наряды, которые раньше носила Лера, но при этом похвалила ее свежие образы.

Накануне Кудрявцева снова отправилась в путешествие. Она после ряда съемок улетела в Симферополь, а потом добралась до Ялты. Как оказалось, телеведущая отправилась на детскую «Новую волну». Поселившись в отеле, блондинка сразу пошла на репетицию. На сцене ее запечатлели в зауженных джинсах, зеленой футболке и ярко-розовой толстовке в тон кроссовкам. Девушка находилась в приподнятом настроении.

После репетиции Лера с друзьями отправилась ужинать. Она много смеялась, общаясь с коллегами, а также учила текст и успевала наслаждаться едой. Поклонники отметили, что телеведущая выглядела очень свежо. При этом многие подчеркнули, что молодежный образ сделал ее еще моложе. Обычно на сцене Кудрявцеву редко можно увидеть в джинсах. Такой стиль она выбирает для прогулок, встреч с друзьями и домашних посиделок.

Уже приехал на «Новую волну» Филипп Киркоров. Не исключено, что к ним скоро присоединится Сергей Лазарев, который не раз становился ведущим конкурса вместе с Лерой.