«Новая волна — 2020»: Кудрявцева поднялась на сцену в силуэтном платье цвета фуксии

В этом году многие мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Игорь Крутой не стал проводить даже «Новую волну». Но осенью артисты снова стали давать концерты и посещать светские рауты. Решил внести немного радости и Крутой, организовав детскую «Новую волну» в знаменитом лагере «Артек». Ведущий уже не первый год становится Лера Кудрявцева. Накануне она приехала в Ялту, чтобы успеть на репетицию.

Если до выступления Лера предстала в джинсах и толстовке, то для первого концерта выбрала броский и женственный образ. Она нарядилась в силуэтное платье с расклешенными рукавами цвета фуксия. Ей выпрямили волосы, а также сделали макияж с пудровыми тенями и нюдовой помадой. В ушах девушки красовались крупные серьги. Она запечатлела атмосферу, которая царила перед началом мероприятия за кулисами.

«Началась «Новая волна» детская в «Артеке». Будет скоро на канале НТВ», — сообщила звезда.

К слову, на этот раз членами жюри конкурса стали многие известные персоны. Игорь Крутой сидел среди именитых гостей, рядом с ним расположились Филипп Киркоров, Алсу, которая приехала с дочкой Микеллой, и даже блогер Давид Манукян. Лера Кудрявцева не испытывала волнения, так как много лет ведет подобные мероприятия. В зале собралось много детей, которые пришли поддержать друзей и насладиться красивым вечером.