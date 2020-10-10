Маленькая стиляга: Лера Кудрявцева облачила двухленюю дочку в клетчатое пончо

Телеведущая воссоединилась с наследницей после поездки в Крым на «Детскую новую волну».

Лера Кудрявцева уже семь лет живет в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Она долго мечтала подарить ему ребенка. В 2018 году телеведущая родила дочку Марию.

По словам Леры, ребенок стал для нее настоящей отрадой. Она не может налюбоваться на девочку. Примечательно, что у телеведущей есть взрослый сын Жан, который в том же году подарил ей внука Льва, но сначала блондинка неохотно признавала, что она бабушка.

На днях Лера побывала в Крыму. Она вновь стала ведущей конкурса «Детская новая волна». На мероприятии было много знаменитостей. Членами жюри стали: Алсу, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие известные персоны.

На днях телеведущая вернулась в Москву. Она не скрывала своей усталости, но съездила на съемки. А вот на следующий день Кудрявцева отдохнула и провела время с близкими. Свою дочку она сводила на развивающие занятия.

Девушка любит выглядеть женственно и стильно. На свою наследницу она тоже не жалеет денег, постоянно пополняя ее гардероб. На этот раз Лера запечатлела малышку в белой блузке и клетчатом пончо в коричнево-бежевых тонах, которые актуальны этой осенью.

Она сидела перед цветными корабликами с разными фигурками и сразу выбирала нужный, когда преподавательница называла цвет. У девочки отрасли волосы, поэтому мама делает ей причудливые хвостики и украшает заколками.

Поклонники восхитились дочкой Кудрявцевой. Многие считают, что у нее очень эффектная внешность. Кроха получила множество комплиментов.