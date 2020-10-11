«Роскошь»: Киркоров в золотой короне прогулялся по Крыму

53-летний поп-король Филипп Киркоров дал совет своим подписчикам в Instagram. Бывший муж Аллы Пугачевой разместил свежие снимки с ежегодного музыкального конкурса «Новая волна» и написал, о чем важно помнить в наше время.

Сын артиста Бедроса Киркорова не только принимал участие в фестивале песни в Крыму, но и наслаждался моментами с друзьями. Вместе с музыкальной элитой российской эстрады Киркоров гулял по лучшим местам Ялты и Алушты в перерывах между репетициями и интервью.

Филипп Бедросович сделал пару фотографий вместе с музыкантами Игорем Крутым, Олегом Газмановым, Ларисой Долиной, Юлианной Карауловой и другими артистами.

«Встречи с друзьями в современном мире — роскошь! Цените моменты и редкие свидания!», — написал под фото певец.

Примечательно, что на одном из снимков знаменитость предстал в золотой короне. Тем самым Киркоров указал на свой музыкальный статус и сценический образ.

Отметим, что в последнее время певец старался подбирать для выступлений молодежные образы. Музыкант успел также поэкспериментировать с прической, отдав предпочтение популярным среди хип-хоп — исполнителей дредам.