«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Жанна Бадоева: «Что происходит в Мюнхене после открытия границ»
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Вечный символ бесконечности»: Филипп Киркоров поздравил отца с 88-м днем рождения

Поп-король опубликовал архивные кадры из детства, сделанные 50 лет назад.

«Вечный символ бесконечности»: Филипп Киркоров поздравил отца с 88-м днем рождения
Киркоров поздравил отца с днем рождения/http://globallookpress.com/

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в Instagram поздравил своего звездного отца Бедроса с днем рождения. Ему исполнилось 88 лет. Как отметил певец, его папа всегда молод, оптимистичен и бодр духом. Для музыканта он во всем пример.

На своей страничке певец опубликовал архивные кадры. Один из них сделан 50 лет назад. На черно-белой фотографии совсем еще юный музыкант около фонтана с отцом. Интересно, что спустя 50 лет Киркоров и Бедрос сделали снимок также у фонтана.

«Сегодня ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства… Это такое счастье! Пусть ощущение счастья будет бесконечным, как и твой красивый возраст — 88 — вечный символ бесконечности!»

Филипп Киркоров

Добавим, что не так давно Киркоров делился – он опасается за здоровье отца, который находится в группе риска из-за коронавируса. В связи с этим поп-король ограничил свои выходы из дома. Бедрос сейчас живет вместе с сыном.

Тэги

Бедрос КиркоровНовости googleФилипп Киркоров
Loading...