«Делай, что хочешь»: Киркоров упомянул об отдыхе на президентской вилле за двести тысяч рублей в сутки

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал о своем шикарном отдыхе в Греции. Музыкант провел несколько недель в этой европейской стране. Он поселился на президентской вилле. Стоимость номера там составляет двести тысяч рублей в сутки.
«Впервые за 35 лет моей звездной карьеры я узнал, что такое отдых. Обычно это все совмещалось с работой в Сочи, в Крыму. На гастролях в Турции, Греции. Днем купаешься, вечером работаешь. А тут целый день отдых. Делай, что хочешь, ешь, что хочешь. Дети — счастье. Я наконец-то разглядел своих детей с момента их рождения. Я просто счастливый человек. Вот такой классный был отдых, чего и вам желаю».
Отметим, что недавно отец Филиппа Киркорова 88-летний Бедрос подхватил коронавирус. Именно это обстоятельство вынудило поп-короля прервать отдых и раньше времени вернуться на родину.
Как сказал Киркоров, он верит, что отец победит эту инфекцию. По словам исполнителя, уже через несколько недель Бедрос Киркоров будет, как огурчик.