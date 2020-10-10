«Время какое было»: фотограф Пугачевой поделился кадром со свадьбы Примадонны с Киркоровым

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил снимок со свадьбы Примадонны с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. Сам он выступил на торжестве в качестве свидетеля.

«Сейчас мне прислали фото со свадьбы Пугачевой и Киркорова, где мы с Талгатом были свидетелями. На этом фото мы сидим по кадру справа от брачующихся. Молодые и красивые, как и молодожены. Эх, время-то какое было». Роман Родин

«Как здорово», «Да, время было супер», «Да, было время», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Филипп Киркоров и Алла Пугачева стали мужем и женой 15 марта 1994 года. Их брак просуществовал 11 лет. В ноябре 2005 года пара официально развелась. Как известно, звезды сохранили прекрасные отношения друг с другом. Они, в частности, часто приезжают друг к другу в гости. Также дружат и их дети. Сама Примадонна сейчас счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным.