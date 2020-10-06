Элегатные молодожены: Водянова в стильном тренче вместе с Арно посетила показ Louis Vuitton

Наталья Водянова с недавних пор стала замужней дамой. Сначала она хотела перенести на год свадьбу с французским миллиардером Антуаном Арно из-за коронавируса, но в итоге они расписались в парижской мэрии в начале осени. Медовый месяц по причине пандемии все же пришлось отменить. Но влюбленные не сидят в четырех стенах. При этом они недавно вместе посетили показ Dior, который прошел в рамках Недели высокой моды. А теперь супруги стали главными гостями на шоу Louis Vuitton.

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Сначала Наталья запечатлелась с мужем в машине. Для такого случая она выбрала белый тренч с яркими вставками, а также защитную маску и миниатюрную сумку Louis Vuitton. Девушка была почти без макияжа и с распущенными волосами. Арно выбрал темно-синий костюм и подобрал в тон пальто и шарф. Они прошли мимо журналистов и папарацци уже без масок, улыбаясь всем присутствующим. Антуан не отходил от своей жены.

Поклонники восхитились парой. Многие назвали их самыми стильными на показе. Наталья смотрелась гармонично рядом со своим избранником. Это уже не первый выход в свет молодоженов. Ранее они также вместе побывали на показе Dior.

Напомним, что Водянова вместе с бизнесменом уже девять лет. Она подарила ему двоих сыновей. Также у нее есть еще трое наследников от первого брака, которые живут вместе с ней и Арно в просторном особняке. Минувшим летом они всей семьей отдыхали в Сен-Тропе. Модель воспитывает наследников, прививает им любовь к музыке и не раз привозила их в Россию.