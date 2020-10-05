Водянова в джинсах с высокой посадкой и блузе в крапинку повеселилась с друзьями

Наталья Водянова всегда вела активный образ жизни. Мама пятерых детей и топ-модель участвует в благотворительности, путешествует, участвует в съемках. При этом выходные она посвящает исключительно семье. Недавно девушка вышла замуж за миллиардера Антуана Арно, с которым вместе уже почти 10 лет. Но даже свадьба не стала для нее поводом отказаться от модных показов. Всю неделю до торжества русская красавица посещала модные шоу именитых дизайнеров в Париже.

Для каждого выхода в свет Наталья тщательно подбирает луки. Так на показе Fendi она появилась в белом мини-платье и сапогах. А когда модель посетила шоу Dior с мужем, то была в брючном костюме. Как оказалось, недавно модель также увиделась с друзьями. Она сыграла с ними в шахматы в рамках благотворительной акции, чтобы помочь животным. На этот раз Водянова облачилась в джинсы клеш с высокой посадкой и блузу в крапинку с рукавами-буфами. Увидеть звезду в столь простом наряде — большая редкость.

«Веселиться — это серьезно», — отметила модель.

Один из тех, кто тоже сыграл в шахматы, стал композитор и музыкант Арша Кавиани. Он поделился снимками и высказался об уникальной встрече.

«Я чертовски хорошо провел время, играя в шахматы. Не думаю, что я выглядел настолько серьезно с тех пор, как мне пришлось читать Бартока вживую на сцене», — признался Арша.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Водянова. Многие осыпали ее комплиментами: