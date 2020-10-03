Уикенд с сыном: Водянова в кремовой мини-юбке и лиловом свитере оверсайз предстала дома

Наталья Водянова этой осенью вышла замуж во второй раз в жизни. Спустя девять лет совместной жизни модель сыграла свадьбу с Антуаном Арно. Пара расписалась в парижской мэрии, а вот пышный праздник они отложили. Ранее они планировали торжество на несколько сотен гостей, но из-за карантина не успели к нему подготовиться. Теперь в новом статусе молодоженов влюбленные посещают разные мероприятия. Накануне девушка стала гостьей на модном показе.

А вот выходные Наталья привыкла посвящать семье. Крайне редко она уезжает, оставляя пятерых наследников без своего внимания в такие дни. Так после череды светских раутов модель порелаксировала дома, а также уделила время своему среднему сыну Виктору. 13-летний мальчик в джинсах и черной толстовке сидел с планшетом на диване рядом с мамой. На Фото Водянова предстала в шерстяной мини-юбке кремового цвета и объемном свитере оверсайз цвета сирени.

«Поймана во время уикенда, занимаясь незаконной деятельностью с моим плохишом», — призналась звезда.

Поклонники оценили стильный осенний лук модели. Многие одарили ее комплиментами. Чем именно занималась Наталья, так и осталось в секрете. К слову, во время карантина девушка еще сильнее сблизилась с наследниками и даже улучшила кулинарные навыки. Напомним, что у знаменитости подрастают сыновья Лукас, Виктор и дочка Нева от бывшего избранника Джастина Портмана. А также еще двое наследников от Арно — Максим и Роман.