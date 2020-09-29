Молодожены под дождем: Водянова в клетчатом костюме Dior вместе с Арно пришла на модный показ

Модель и ее возлюбленный впервые появились на светском мероприятии в качестве мужа и жены.

Наталья Водянова уже девять лет счастлива с Антуаном Арно. Ее избранник сын одного из богатейших людей планеты Бернарда Арно, миллиардер и обаятельный мужчина. Год назад он сделал русской модели из Нижнего Новгорода долгожданное предложение руки и сердца. А вот их свадьба едва не сорвалась из-за пандемии. Но в середине сентября влюбленные все же расписались в парижской мэрии, а вот праздник пока отложили.

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Многие называют Водянову нижегородской Золушкой. Но стоит отметить, что она с 17 лет покоряла мировые подиумы и основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Более того, хрупкая девушка растит пятерых детей. Лишь двоих из них она родила от Арно. влюбленные все лето отдыхали в Сен-Тропе. Накануне Наталья посетила светский раут, но без мужа. А вот на модный показ Dior она уже отправилась с Антуаном. Этот выход в свет стал их первым совместным после свадьбы.

Модель для такого случая облачилась в брючный костюме в сине-белую клетку Dior. В руках она держала сумку в тон того же бренда. Волосы девушка собрала в пучок, а также сделала нежный макияж. Французский бизнесмен предпочел свитер и черный костюм. Он нес зонтик, пряча возлюбленную от дождя, когда они направлялись на показ. Молодожены не забыли про защитные маски.

Поклонники восхитились стильной и гармоничной парой. «Такие красивые и счастливые», «Так похожи, оказывается», «Чудесная семья», «Такие милые! И в масках! Проявляют сознательность и ответственность», «Какая же прекрасная пара», «Наконец-то, миссис и мистер», — прокомментировали кадры подписчики.