«Устоять невозможно»: Яна Рудковская похвасталась завтраком в зеленых тонах

Продюсер на этот раз полакомилась блюдами, которые приготовила ее мама.

В семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко недавно произошло радостное событие. Суррогатная мама родила для них сына. Мальчик появился на свет в конце сентября. Лишь на днях пара забрала малыша и познакомила его с братом Сашей. Нового члена семьи назвали Арсением. Пока лицо крохи родители скрывают, но ребенок уже окружен заботой и внимание, а также брендовыми обновками. Рудковская позаботилась, чтобы у ее наследника была коляска от Dior.

Теперь каждый день они гуляют с малышом у себя в саду или у пруда. А вот утро Яны по-прежнему начинается с изысканного завтрака. На этот раз она лакомилась блюдами своей мамы, которая сделала сырники и запеканку. Также на столе были ягоды, варенье и чай. Как всегда, возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тщательно подошла к сервировке стола. Она выбрала посуду в зеленых и белых тонах. Некоторые тарелки были от Dior. В большой вазе стоял букет белых цветов с салатовым отливом.

«Доброе утро, ну что?! Сырники, запеканка или пончики от мамы?! Устоять невозможно», — похвасталась звезда.

Поклонники оценили роскошный завтрак Рудковской. Одни выразили восторг, а другие — критику: