Яна Рудковская в пышном платье Chanel с объемными рукавами отправилась на ужин

Яна Рудковская не скрывает, что любит носить тяжелый люкс. Этой весной она не только лишилась отпуска, но и не покидала свой особняк из-за пандемии коронавируса. Лишь недавно жена Евгения Плющенко вернулась к прежней жизни. Она снова ездит на работу, посещает премьеры и вечеринки друзей. Недавно блондинка побывала на празднике у хоккеиста Александра Овечкина. А вот вечер среды, 30 сентября, она провела в Государственном историческом музее, где состоялся ужин журнала GQ.

Для особого случая Яна выбрала черное пышное бальное платье с рукавами-фонариками и поясом. Наряд Chanel продюсер дополнила босоножками в тон и миниатюрной сумочкой. На ее шее красовалось тонкое ожерелье. Рудковская сделала легкие локоны и подчеркнула естественную красоту макияжем с акцентом на глаза. Она позировала фотографам в стильном луке прямо на ковровой дорожке.

Поклонники восхитились изысканным образом Яны. Многие одарили жену Плющенко комплиментами:

«Вы словно фея», «Какая удачная прическа. Вам идет», «Платье просто роскошное», «Невозможно оторвать глаз», «Яна, чудный образ», «Такое платье на балу бы пригодилось», «Вы, наверное, на ужине всех затмили», «Платье вас молодит, черный лебедь», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на светский раут также пришли: Светлана Бондарчук, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звезды.