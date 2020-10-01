«Мечты сбываются»: Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова стали родителями

Неожиданно фигурист и его жена опубликовали фото с новорожденным ребенком. У них родился сын.

Яна Рудковская еще в 2019 году заговорила о суррогатном материнстве. Тогда она призналась, что муж Евгений Плющенко давно хочет стать папой снова. Общеизвестно, что у пары подрастает сына Саша, который тоже не скрывал, что всегда мечтал о сестренке. По словам 45-летнего продюсера, она пыталась делать ЭКО, но это ничего не дало. Тогда они приступили к поискам суррогатной матери. Никто не ожидал, что они так быстро станут родителями. Но 1 октября пара объявила о пополнении в семье.

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В соцсети Яна поделилась трогательным фото. Она вместе с мужем и сыном позировала с младенцем, завернутым в теплый зимний конверт. Светская львица облачилась в черный костюм в пижамном стиле Louis Vuitton. Ее муж тоже предпочел монохромный образ в черном цвете. А вот Гном Гномыч, как они ласково зовут наследника, предстал в джинсах и голубом джемпере. Он показывал знак ободрения, положив одну руку на братика.

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала Рудковская.

Она отметила, что малыш родился 25 сентября. В комнате звезды уже появилась кроватка для крохи. Первой поздравила ее Светлана Бондарчук. «Аааааа!!!! Поздравляю!!!!» — написала она. «Яна, вы героиня! Когда вы успели родить? Ведь все время ведете активный и публичный образ жизни», «Какая прелесть», «Ура, так долго ждали этого дня», «С пополнением», «Когда успели?» — прокомментировали пост подписчики. Однако в телеграм-каналах уже появилась информация, что паре ребенка выносила суррогатная мать. Это подтверждает и тот факт, что Яна не показывала округлившийся живот, хоть и постоянно была на публике.

Напомним, что от первого брака с Виктором Батуриным у светской львицы также есть двое сыновей: 19-летний Андрей и 18-летний Николай.