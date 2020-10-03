«Милота зашкаливает»: Рудковская запечатлела, как семилетний сын кормит из бутылочки брата

Яна Рудковская недавно отметила 11 лет совместной жизни с Евгением Плющенко. У пары подрастает семилетний сын Саша, которого они зовут Гном Гномыч. В этом году малыш пошел в первый класс. Долгое время не только фигурист, но и его сын мечтали, чтобы в их семье произошло пополнение. Саша просил у родителей сестренку. Год назад светская львица стала прибегать к ЭКО и искать суррогатную маму, так как у нее возникли проблемы с зачатием. А на днях пара сообщила, что у них родился сын Арсений.

Малыш появился на свет 25 сентября. По всей видимости, он родился не в Москве, так как его пришлось везти не только на машине, но и в поезде. Рудковская забрала наследника вместе со Гном Гномычем. Он был рад появлению братика. Теперь звезда опубликовала видео, показав, как семилетний сын кормил из бутылочки брата и поражался тому, как он крохотный. Кадры были сделаны в поезде.

«Кормлю Арсения», — пояснил Саша. «Хорошенький он», — заметила Яна. «Да», — согласился с ней сын. «У него маленькие ножки, маленькие ручки, пальцы», — также сказал наследник звездной пары.

«Дорога домой…. Милота зашкаливает», — написала продюсер.

Поклонники снова поздравили супругов. Многие отметили, что их сын очень заботливый. «Какая это радость, Саша очень заботливый старший брат», «Саша очень изменился, такой активный стал, жизни радостный», «Какие вы счастливые», «Какой умничка!Мамин помощник», «Какая прелесть», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что от прошлых отношений с Виктором Батуриным у Яны есть еще два сына: Андрей и Николай.