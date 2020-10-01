«Бежала и потеряла»: Оксана Акиньшина раззадорила поклонников глубоким декольте

Исполнительница главной роли в фильме «Стиляги» поделилась пикантным фото на своей странице в сети.

Бывшая девушка Алексея Воробьева посетила ежегодное статусное киномероприятие в откровенном наряде.

«На ММКФ!» — подписала актриса.

Поклонники артистки были приятно удивлены столь ярким появлением Акиньшиной:

«Видать бежала и бюстик потеряла», «В глаза смотреть!», «Оксана по прозвищу «У меня от ее вида отлетела башка», «Просто супер», «Очень секси».

больше по теме Акиньшина продемонстрировала соблазнительную фигуру в мокром купальнике Актриса также отказалась от макияжа на море.

Отметим, что знаменитость уже не в первый раз за последнее время шокирует общественность. Недавно актрису заметили на сеансе фильма Кристофера Нолана «Начало» с мужем режиссера Ольги Зуевой. Акиньшина и Козловский проникли через черный вход, а затем прикрывали лицо руками, чтоб их никто не узнал.

Напомним, что Оксана Акиньшина является матерью троих детей. Первый ребенок родился в официальном браке с генеральным директором пиар-компании «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым. Мальчика назвали Филипп. Сейчас ему 11 дет. После этого у Акиньшиной был роман с участником проекта «Холостяк» — певцом Алексеем Воробьевым. А сын Константин (7 лет) и дочь Эмми (3 года) были рождены в браке со вторым мужем актрисы — кинопродюсером Арчилом Геловани. Два года назад их брак распался.