«В нашей жизни может быть все!»: Бледанс прокомментировала роман Козловского с Акиньшиной

Слухи о расставании знаменитого актера с матерью своего ребенка Ольгой Зуевой не утихают.

Данила Козловский и Ольга Зуева начали встречаться еще пять лет назад. Весной этого года актриса родила от жениха дочь Оду Валентину.

Однако сейчас ведется активное обсуждение разлада в звездной паре: Козловский был замечен на отдыхе со своей коллегой по съемкам в фильме «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной.

В новом проекте артисты играют супружескую пару. В Интернете ведутся предположения, что роман Акиньшиной с Козловским — это пиар для раскрутки фильма. Звезды были также замечены вместе на показе кинокартины Кристофера Нолана «Начало» в московском кинотеатре «Октябрь».

Светская тусовка взбудоражена возможным романом Козловского не меньше зрителей. Для Эвелины Бледанс слухи о связи Акиньшиной с молодым отцом дочери Зуевой не стали сюрпризом:

«В нашей жизни может быть все! Я могу все разузнать. Но это уже будет за деньги!», — предложила известная актриса и телеведущая. Как утверждает Бледанс, сейчас она работает с близким родственником Данилы, так что может лично проверить слухи.

Действительно ли телеведущая собирается разоблачить неверность Козловского, или пытается нажиться на сплетнях — пока остается только догадываться.

После того, как по Интернету начали разлетаться кадры совместного отдыха Оксаны и Данилы, Ольга Зуева опубликовала в своем микроблоге архивное фото с округлившимся животиком. Напомним, что невеста Козловского сейчас находится в США вместе с пятимесячной дочкой и не может вернуться к любимому в Россию из-за пандемии.