Акиньшина и Козловский вместе появились на показе фильма «Начало»

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский были вместе застуканы на сеансе фильма Кристофера Нолана «Начало». При этом они делали все возможное, чтобы не быть узнанными. Как выяснилось, звезды пришли в кинотеатр «Октябрь» через боковой вход. Данила был в маске. Перед входом в зал закрыла лицо и Акиньшина. Она не хотела, чтобы другие зрители ее узнали. Впрочем, ей это не очень удалось. Некоторые звезд все-таки признали.

«Оба держались в стороне и поспешили покинуть зал до окончания фильма, чтобы избежать встреч с остальными зрителями». Зритель из кинотеатра

Отметим, что не так давно Сеть облетело достаточно странное видео. На кадрах люди, похожие на Акиньшину и Козловского, весело проводят время вместе. После этого и пошли слухи о любовной связи между знаменитостями. Правда, часть поклонников звезд считает, что никакого романа между ними на самом деле нет. Якобы просто таким образом они пиарят свой новый проект «Чернобыль: Бездна». В картине они, как известно, вместе снимаются. Причем Козловский выступает еще и режиссером вместе с Александром Роднянским.

Добавим, что буквально полгода назад Козловский стал счастливым отцом. Его жена, актриса Ольга Зуева, которая сейчас находится в США, подарила ему дочь Оду Валентину. Она часто рассказывает в Сети о своей американской жизни, но при этом пока не комментировала возможную связь на стороне своего мужа, сообщает «Собеседник».