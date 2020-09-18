Воробьев женился в Лас-Вегасе на докторе Зубаревой, которая ради него ушла от мужа

Музыкант Алексей Воробьев, который последние годы живет в Америке, женился на известном российском докторе Наталье Зубаревой. Несколько лет назад ради него она ушла от мужа, от которого у нее есть двое детей.

Отметим, что в предыдущие годы Зубарева часто летала за океан к Воробьеву. При этом они не афишировали свой роман. Не так давно папарацци подловили пару в одном из отелей Лос-Анджелеса, где они весело проводили время вместе. Вскоре прошла информация, что пара расписалась в игорной столице мира — Лас-Вегасе.

Любопытно, что неделю назад Воробьев и его вторая половинка тайно вернулись в Москву из США на разных рейсах. Вскоре на его страничке появилась фотография с двумя собаками. Один пес породы корги Воробьева. Его зовут Моцарт. А вот второй — как раз Зубаревой. Сейчас, судя по всему, сладкая парочка живет под одной крышей.

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Напомним, что Алексей Воробьев давно считался одним из самых завидных женихов. Ранее у него были бурные романы с актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной, а также с победительницей «Фабрики звезд-5» Викторией Дайнеко, сообщает «Комсомольская правда».