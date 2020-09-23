Блестящий выход: Валерия предстала в голубом тренче и серебристом платье вместе с Панайотовым

Поп-исполнительница Валерия появилась на столичной сцене «ВТБ-арены «Динамо» в ярко-голубом плаще и серебристом платье. Артистка сделала фотографию образа перед выступлением и опубликовала снимок в личном профиле Instagram.

Жена 51-летнего продюсера Иосифа Пригожина имеет широкий спектр вещей в концертном гардеробе. Одной из последних новинок среди сценических образов певицы стал лук, представленный удлиненным тренчем из атласной ткани и серебристым платьем ниже колен. К ним Валерия подобрала серые переливающиеся сапоги на шпильке.

Отметим, что имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью сайту Teleprogramma. pro уже упоминала, что осенние тренч легко сочетаются с любыми другими вещами.

«Тренч — самый универсальный предмет гардероба. Он идеальный «компаньон», под него можно надевать платья, юбки, брюки, джинсы, комплектовать с ним любые стили», — отметила стилист.

Напомним, что недавно Валерия стала гостьей на программе «Регина+1». Певица появилась на кухне ведущей Регины Тодоренко в джинсовой куртке стиля оверсайз. В эфире ток-шоу артистка рассказала, как приготовить простое и полезное блюдо из шампиньонов.