«Чудесный день»: Валерия в широких джинсах и вельветовом пальто отдохнула с мамой

Валерия недавно женила своего младшего сына Арсения Шульгина. Молодой человек сам организовал праздник, на котором было множество звезд, включая Яну Рудковскую, семью Юдашкина. Теперь певица наслаждается теплой осенней погодой. 52-летняя артиста ведет активный образ жизни. Она регулярно занимается спортом, устраивает пробежки и любит йогу. На днях звезда сходила в гости к друзьям со своей мамой.

Как оказалось, Валерия полакомилась домашней едой. Она поделилась кадром застолья, на котором запечатлена с родительницей. Певица предстала в широких джинсах, а также в толстовке и вельветовом пальто-пиджаке бордового цвета. Артистка была без макияжа. Она прильнула к своей маме, которая выглядела не менее стильно в плюшевом пальто ванильного цвета.

«Чудесный день с друзьями и семьей. Как же солнце преображает все вокруг, и не только то, что мы видим, но и наши мысли и чувства — все тревоги куда-то улетучиваются, на душе становится светло и радостно», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие отметили, что она выглядит очень молодо:

«У вас чудесная дружная красивая семья!», «Да! Солнце преображает», «Осеннее солнышко вам к лицу», «Так приятно видеть, что вы часто встречаетесь с мамой», «Очень по-семейному, тепло и душевно», — прокомментировали пост подписчики.

На следующий день артистку уехала вместе с мужем Иосифом Пригожиным в Челябинск.