Сельская идиллия: Водянова в модных джинсах клеш и куртке Dior пообедала на ферме

Модель после свадьбы отложила медовый месяц, но зато провела время в уникальном месте, погостив у семьи фермеров.

Наталья Водянова после девяти лет отношений вступила в брак с бизнесменом и миллиардером Антуаном Арно. У влюбленных есть двое общих сыновей. Также француз любит как своих еще троих наследников манекенщицы от первого брака. Их свадьба должна была стать событием года. Однако от торжества пара отказалась из-за коронавируса. Молодожены просто расписались в мэрии Парижа. Невеста была в струящемся лаконичном платье от Ульяны Сергеенко.

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Так как минувшим летом Водянова с Арно и детьми объездила половину Франции и насладилась сезоном купания в Провансе, она отложила медовый месяц. Первые дни после свадьбы модель провела на экоферме. Она познакомилась с семьей, которая выращивает экологически чистые продукты для ресторана в Лондоне. Наталья пообедала блюдами, приготовленными из овощей с их огорода.

На новых фото девушка позировала в стильном костюме из денима. Она подчеркнула фигуру джинсами клеш, футболкой с принтом и причудливыми рукавами, а также курткой оверсайз от Dior. Белые ботинки, золотая цепочка и солнцезащитные очки завершили образ. От макияжа она отказалась и распустила волосы.

«Мы так много узнали и провели прекрасное утро, которое завершилось вкусным обедом», — похвасталась звезда.

Поклонники оценили образ модели. Многие также отметили, что не знали про такие фермы: