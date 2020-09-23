Сельская идиллия: Водянова в модных джинсах клеш и куртке Dior пообедала на ферме

Наталья Водянова после девяти лет отношений вступила в брак с бизнесменом и миллиардером Антуаном Арно. У влюбленных есть двое общих сыновей. Также француз любит как своих еще троих наследников манекенщицы от первого брака. Их свадьба должна была стать событием года. Однако от торжества пара отказалась из-за коронавируса. Молодожены просто расписались в мэрии Парижа. Невеста была в струящемся лаконичном платье от Ульяны Сергеенко.
Так как минувшим летом Водянова с Арно и детьми объездила половину Франции и насладилась сезоном купания в Провансе, она отложила медовый месяц. Первые дни после свадьбы модель провела на экоферме. Она познакомилась с семьей, которая выращивает экологически чистые продукты для ресторана в Лондоне. Наталья пообедала блюдами, приготовленными из овощей с их огорода.
На новых фото девушка позировала в стильном костюме из денима. Она подчеркнула фигуру джинсами клеш, футболкой с принтом и причудливыми рукавами, а также курткой оверсайз от Dior. Белые ботинки, золотая цепочка и солнцезащитные очки завершили образ. От макияжа она отказалась и распустила волосы.
«Мы так много узнали и провели прекрасное утро, которое завершилось вкусным обедом», — похвасталась звезда.
Поклонники оценили образ модели. Многие также отметили, что не знали про такие фермы:
«Какая чудесная сельская идиллия! Вы собрали такой богатый урожай!», «Какая вы нежная, милая, добрая», «Какой образ из 80-х», «Вы гармонично смотритесь на фоне природы», — прокомментировали пост подписчики.