Невеста от кутюр: Наталья Водянова выбрала платье из летящего шифона от Ульяны Сергеенко

Наталья Водянова давно живет в Париже. После расставания с британским аристократом Джастином Портманом, от которого у нее трое детей, девушка стала встречаться с французским миллиардером, сыном богатейшего бизнесмена планеты, Антуаном Арно. В этом году они отметили девятую годовщину совместной жизни. К слову, лишь на свой 37-й день рождения, 28 февраля 2019 года, модель получила долгожданное предложение руки и сердца, но свадьбу отметили из-за пандемии коронавируса.

Как оказалось, пышное торжество пара отложила, а вот официальную часть они провели 19 сентября в парижской мэрии. Наблюдал и контролировал процесс мэр города Анн Идальго. Только спустя два дня Водянова подтвердила, что стала женой миллиардера. Она опубликовала фото и видео со свадьбы. Модель выбрала лаконичное платье из струящегося белого шифона. Как оказалось этот наряд создала Ульяна Сергеенко. С этим дизайнером Наталья дружит много лет.

Платье подчеркнуло стройную фигуру многодетной мамы за счет пояса, а юбка миди позволила показать стройные ноги. Невеста отказалась от броского макияжа в пользу натуральной красоты и распустила волосы. А ее букет состоял из полевых цветов. Туфли-лодочки в тон молочному наряду завершили лук невесты от кутюр.

«Так скромно — неожиданно», «Наша очаровательная Наташа», «Очень нежная невеста», «Прям француженка, как вам идет», «Красиво и без излишеств», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у пары уже подрастают общие сыновья: шестилетний Максим и четырехлетний Роман. Этим летом влюбленные с детьми путешествовали по Франции. Сами они живут в Париже. В начале года Наталья Водянова переехала с семьей из квартиры в просторный особняк.