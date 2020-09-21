В лепестках роз: 38-летняя Наталья Водянова в струящемся платье вышла замуж за Антуана Арно

Наталья Водянова этой весной вынуждена была отметить свадьбу с Антуаном Арно. Поклонники были расстроены, что спустя девять лет, влюбленные так и не узаконили отношения. Девушка успела подарить французскому бизнесмену двоих сыновей Максима и Романа. Более того, предприниматель поладил с ее отпрысками от первого брака: Лукасом, Невой и Виктором. Однако недавно появились слухи, что русская модель и ее жених все же расписались в парижской мэрии 19 сентября, а среди гостей были замечены не только родные, но и мэр города Анн Идальго.

Сначала Наталья хранила молчание, но вечером 21 сентября подтвердила, что стала женой наследника богатейшей фэшн-корпорации и сына Бернарда Арно. На первых фото со свадьбы Наталья предстала в лаконичном струящемся платье от российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Верх был украшен узорами в области декольте, а юбка из шифона длины миди открыла тонкие ноги невесты. Туфли-лодочки и узкий пояс дополнили образ. Естественный макияж и распущенные волосы подчеркнули красоту 38-летней топ-модели. В руках она держала скромный букет.

Арно предпочел темно-синий костюм и голубой галстук. Он выглядел счастливым, выходя с возлюбленной к гостям, которые осыпали их белыми лепестками роз.

«Оу!» — без излишеств подписала пост Наталья.

Поклонники, друзья и коллеги стали поздравлять ее с долгожданным событием: