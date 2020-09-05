Уикенд с детьми: Водянова в шелковой блузке и джинсах с высокой посадкой предстала дома

Модель провела вечер за необычной игрой с наследниками. Она решила показать, как им было весело.

Наталья Водянова этим детом много путешествовала, но лишь по Франции. Она изведала много уникальных мест с женихом Антуаном Арно и пятью детьми. Как известно, у них подрастают общие сыновья Максим и Роман. От первого брака у девушки есть еще трое наследников — Лукас, Нева и Виктор. Большой компанией они побывали в Сен-Тропе, где купались, загорали и катались на яхте. Лишь недавно модель вернулась в свой особняк в Париже. Она отвела своего младшего наследника в первый класс.

А первые полноценные выходные Водянова посвятила домашним посиделкам. Она облачилась в шелковую блузку морковного цвета с галстуком-бантом, которую дополнила джинсами по фигуре с высокой посадкой. Коричневые ботинки — Louis Vuitton. Девушка отказалась от макияжа и распустила отросшие волосы. Она решила позировать на диване в своем особняке, демонстрируя модный образ.

Кадр был сделан перед тем, как она решила поиграть в необычную игру с Невой и Виктором. Последний предложил им есть конфеты с разными вкусами, только рулетка указывает, какого цвета сладость съесть. Некоторые из них имеют вкус поношенных носков. Сначала дочка модели боялась есть конфеты, но в итоге самый невкусный вкус попался Наталье. Она заверила, что скунс пахнет лучше.

«Выходные с друзьями и семьей», — написала звезда.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие восхитились Водяновой, которая в 38 лет выглядит, как в юности. «Как говорится — „ноги из ушей“, естественность — вот секрет красоты нашей Наташи!», «Вот это ножки», «Ноги бесконечной длины», «Вы такая красивая», «Какая же ты клевая!!!! Красавица и умница», — прокомментировали пост подписчики.