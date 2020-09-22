Повод для ревности?: Тодоренко призналась, что с Костомаровым она «в надежных руках»

Регина Тодоренко рассказала, почему приняла решение участвовать в проекте «Ледниковый период». Новый сезон выйдет на Первом канале в октябре, второй месяц в спорткомплексе «Лужники» идут активные тренировки.

Ее учит кататься Роман Костомаров. И он проделал большую работу: в детстве телеведущая всего пару раз вставала на коньки.

«Когда мне предложили поучаствовать, я сначала посмеялась. Как можно мне предлагать участвовать в этом проекте, где нужно хорошо, профессионально кататься на льду?! Да еще и с олимпийскими чемпионами!» — делится Тодоренко с «ФАН».

Прежде чем согласиться, она посетила несколько тренировок, но ничего не вышло. А вот в паре с Романом Костомаровым «поняла, что в надежных руках и нужно соглашаться».

Тодоренко с Костомаровым активно тренируются два с половиной месяца. Но пока телеведущая не готова назвать пару, которая станет ее главным соперником.

«Мне кажется, что мы поймем, с кем будем конкурировать, только после первой программы. А в целом, мне бы не хотелось ни с кем соперничать. Просто хочется получать удовольствие от катания», — заключила она.