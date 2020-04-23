«Честно говоря, противно»: Тодоренко и Топалов осудили звезд, которые публично разводятся

В интервью супруги прошлись по Муцениеце и Прилучному, Дакоте и Соколовскому, Бузовой и Тарасову, Самойловой и Джигану.

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко стали гостями видеоинтервью каналу PEOPLETALK. В беседе супруги обсудили «красивую картинку» звезд в «Инстаграме», которая часто является показухой. Тодоренко поддержала стремление некоторых селебрити не высвечивать обратную сторону брака и уверена: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!».

Однако в публичном пространстве хранятся и периодически всплывают подробности развода сразу нескольких звездных пар. Топалов признался: его бесит изнанка супружеской жизни напоказ и взаимные обвинения, которые становятся достоянием общественности. Он понимает, что это выгодно самим участникам конфликта, но не окружающим.

«С точки зрения бизнеса они молодцы, что они используют ситуацию себе во благо. Мне по большому счету наплевать на ситуацию Риты и Влада, это не мое дело, также, как и на дело Тарасова и Оли Бузовой, Прилучного и Агаты. Это не мое дело!» — уверен Топалов.

Певец подчеркивает: «Оля или Рита Дакота, извините, если вам не нравится что я говорю, не надо было делать это достоянием общественности. Будьте готовы знать мое мнение».

Регина Тодоренко вторит мужу. Она искренне не понимает, как может женщина терпеть в муже 10 лет то, с чем не может в итоге смириться, намекая на Оксану Самойлову. Кроме того, ее зацепила и история Прилучного и Муцениеце.