«У меня было чувство вины»: Тодоренко дала совет мамам, которые редко видят своих детей

Популярная телеведущая Регина Тодоренко выложила в Instagram фото с улыбающимся годовалым сыном Майклом, написав, что счастье выглядит именно так. Певица, блогер и по совместительству звездная мама спросила у своих подписчиков, сколько детей у них в семье. Недавно стало известно, что 30-летняя девушка вместе с мужем Владом Топаловым мечтают о появлении второго малыша. Но отважится ли Регина на еще одно пополнение в семье при ее загруженности?

В последние месяцы Тодоренко поймала новую волну популярности. Она снялась в новом сезоне передачи «Орел и Решка», стала звездой шоу «Ледниковый период», дала десятки интервью, не говоря уже о массе других проектов. Все это вылилось в то, что даже своего первенца девушка видит нечасто.

«У меня было чувство вины, что я недостаточно много времени провожу с ребенком. Особенно в самом начале. Но в то же время я всегда осознавала, что люблю свою работу, мне работать в удовольствие. Так что мой главный совет всем мамам – имейте работу, на которую не нужно заставлять себя идти», — сказала Регина в недавнем интервью порталу BeautyHack.

Тодоренко призналась, что нередко у нее бывают состояния, когда хочется все бросить и помчаться к сыну. Но она, скорее, возьмет Майкла на работу, чем забудет о делах. По словам ведущей, ребенок называет ее «мама, поедем», потому что уже привык, что они всегда куда-то едут. Девушка даже не успела насладиться декретным отпуском: посидела дома две недели, а потом стала ездить с сыном на съемки. На площадке одного из шоу у Майкла была собственная детская комнатка, оборудованная специально для него. Ну, а в рамках «Орла и решки» наследник ведущей вообще посетил семь стран.

Также Регина призналась, что рассматривает свои долгие разлуки с сыном, как ошибку, потому что в столь маленьком возрасте ребенку и маме важно наладить биоритмы и отношения друг с другом. После рождения следующего малыша ведущая планирует взять декрет минимум на полгода.