Ледовые истории: Тодоренко на коньках показала шпагат, исполняя поддержку с Костомаровым

Регина Тодоренко прославилась после шоу «Орел и решка». А во время участия в театральном спектакле у нее закрутился роман с Владом Топаловым. Теперь они уже не только муж и жена, но также родители. Девушка подарила певцу сына Михаила. После родов прошло полтора года, но вернуться прежнюю форму ей оказалось непросто. Однако теперь у звезды есть все шансы, так как Регина участвует в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

Партнером Регины стал Роман Костомаров — олимпийский чемпион, который выступал в паре с Татьяной Навкой. 30-летняя телеведущая старается сделать все, чтобы проявить себя на льду, так как в шоу участвует и ее муж. Накануне она показала уникальные кадры с тренировки. Девушка предстала в лосинах и белой ветровке. Тодоренко каталась на коньках, а потом сделала эффектную поддержку с Костомаровым. Она села на продольный шпагат прямо на льду. Потом также легко звезда забралась на плечо напарника, вытянув одну ногу.

«Катим дальше», — написала Регина.

Поклонники были впечатлены успехами девушки. Многие не ожидали, что молодая мама сможет так быстро освоиться на льду и похвастаться растяжкой. К слову, ранее также в лосинах на тренировке появилась Ирина Пегова. Актриса вполне гармонично ощущает себя среди других участников. Более того, фанаты знают о ее пластичности: Пегова занимается и бальными танцами.

Тодоренко теперь тоже завоевала любовь зрителей и обрела новых болельщиков: