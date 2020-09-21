«Изгибы на зависть»: дочка Веры Брежневой блеснула изящными формами в нюдовом корсете

Вера Брежнева долгие годы будоражит воображение мужчин. Бывшую солистку группы «ВИА Гра» не раз признавали одной из самых привлекательных российских женщин. В свои 38 лет певица не сдает позиций. Недавно она выступила с Монатиком, облачившись в очень откровенный наряд. Похоже, что не отстает от нее и дочка Соня Киперман. Девушка давно живет в США, но несколько раз в год видится с мамой.

19-летняя студентка делится кадрами из Лос-Анджелеса. Наследница Веры унаследовала красоту матери. Фанаты не раз отмечали, что она копия родительницы. В последнее время девушка стала чаще делиться пикантными фото. Недавно она позировала на отдыхе в бикини, а теперь решила запечатлеть себя в постели. Соня позировала в корсете нюдового оттенка с тесемкой на спине. Бедра она прикрыла шелковым платком, который повязала словно парео. Девушка принимала чувственные позы, демонстрируя изгибы фигуры.

Поклонники восхитились красотой Сони. Многие назвали снимки горячими. И это при том, что уже не один год дочка Брежневой встречается с парнем. Они даже вместе ездили отдыхать. «Какая ты красивая», «Горячо!», «Их России с любовью», «Изгибы на зависть», Мамин шарм видно сразу«, «А это красиво», «Какая нежная», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Веры также есть младшая дочка Сара. Недавно певица заявила, что готова стать мамой еще ни один раз. По всей видимости, она мечтает завести общих наследников с мужем Константином Меладзе.