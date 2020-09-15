«Моя подружка»: 38-летняя Брежнева показала редкий снимок падчерицы Меладзе с розовыми дредами

За прошедшее лето младшая дочка поп-дивы — 10-летняя Сара — заметно подросла. Звездная мама не стала препятствовать девочке-подростку, когда та захотела поэкспериментировать с образом и имиджем. В Stories микроблога 38-летняя Вера Брежнева поделилась редким кадром с падчерицей музыкального продюсера Константина Меладзе. Перед объективом фотокамеры наследница экс-солистки группы «ВИА Гра» предстала с розовыми дредами. К слову, на подбородке у Сары появилась крошечная родинка, а лицо стало терять детскую припухлость.

«Моя подружка!» — подписала снимок дочери певица, дав понять, что с Сарой ее связывают крепкие узы, и не только семейные.

Ранее в одном из своих интервью Вера Брежнева объяснила, почему она крайне редко публикует в микроблоге свежие снимки с мужем и младшей дочерью. У поп-дивы также есть старшая наследница — 19-летняя Соня, она живет и учиться в Штатах. Девушка выбрала для себя кинематографические курсы. По словам певицы, она не хочет, чтобы поклонники критиковали ее близких. Знаменитость дала понять, что ей неприятно сталкиваться с необоснованными нелестными высказывания в адрес ее дочерей или второй половинки.